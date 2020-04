Sla, i calciatori di A si ammalano di più. Il centrocampista il ruolo più a rischio

Per i calciatori il rischio di contrarre la Sla è più elevato di quello che corrono le persone comuni, anche se non c'è alcuna associazione fra l'insorgenza della malattia e le squadre in cui i giocatori hanno militato. Lo hanno dimostrato i ricercatori dell'Istituto Mario Negri con uno studio che ha aggiornato quello già pubblicato lo scorso anno. La ricerca era partita dall'esame di 23.586 calciatori che hanno giocato nelle serie A, B e C dal 1959-60 al 1999-2000. Ora, l'aggiornamento dello studio al 2019 ha individuato 34 casi di Sla. I più colpiti risultano essere i centrocampisti, 15, più del doppio degli attaccanti, 7. Mentre i difensori sono 9 e i portieri 3. Il rischio di Sla tra gli ex calciatori è circa 2 volte quello della popolazione generale, e sale addirittura di 6 volte analizzando la sola serie A.

(corsera)