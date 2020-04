Serie C verso lo stop: promosse Monza, Vicenza e Reggina

Il 4 maggio arriverà probabilmente la decisione definitiva sull'interruzione della Lega Pro, che non ha mezzi e strumenti per applicare i protocolli di sicurezza presentati dalla FIGC. Il Presidente Francesco Ghirelli vuole evitare le cause legali minacciate dai vari dirigenti, così si va verso la promozione delle prime 3 in classifica: Monza, Vicenza e Reggina. La quarta promossa potrebbe essere determinata in base ad un sorteggio, al quale si oppone invece il Bari di De Laurentiis.

Congelate, invece, le retrocessioni, particolare che allarma non poco la Serie D.

(Il Messaggero)