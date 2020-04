Impossibile seguire il protocollo per la ripresa da parte della Serie C, che proporrà dunque la promozione anche per sorteggio. Le prime tre promosse sarebbero le capolista nei rispettivi gironi, per la quarta servirebbe appunto l'estrazione a sorte fra le aventi diritto alla partecipazione ai playoff. Ma la Federcalcio si sarebbe schierata contro. Ed anche il Bari, che minaccia conseguenze legali.

(Gasport)