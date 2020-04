Serie A unita, il governo temporeggia: «Soltanto allenamenti individuali»

Il governo prende tempo ed oggi è atteso l'incontro in videoconferenza tra il ministro dello Sport Spadafora e il mondo del calcio. Il ministro riferirà che almeno per il momento dal 4 maggio saranno concessi allenamenti esclusivamente a livello individuale. Non c'è certezza, dunque, su quando ci si potrà allenare in gruppo. La Lega Serie A, invece, ieri ha ribadito l'intenzione di «portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento». Spadafora e il ministro della Salute Speranza hanno avanzato qualche perplessità sul protocollo medico della Figc e hanno chiesto alcune modifiche, tra le quali l'obbligo del test sotto sforzo per tutti. I calciatori, in pratica, dovranno sottoporsi nuovamente ai test di idoneità sportiva.

Infine, questione diritti tv: Spadafora chiederà partite in chiaro, Sky invece ha inviato una lettera articolata su due ipotesi, in base alla ripresa, in cui chiede uno sconto e una dilazione dei pagamenti finché non si torna in campo. Anche su questo la Lega è compatta e chiede il pagamento dell'ultima tranche di maggio.

(Il Messaggero)