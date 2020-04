Serie A, test d'ammissione

L'emergenza coronavirus in Italia continua a tenere fermo il campionato di Serie A, ma la Lega calcio è sempre più decisa a trovare una soluzione per poter portare a termine la competizione. Proprio per questo motivo, nella giornata di venerdì il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, ha incaricato un equipe di medici di stilare un "vademecum" che le squadre dovranno rispettare una volta tornate in campo. L'idea è quella di riprendere gli allenamenti prima a piccoli gruppi e solo successivamente con il gruppo al completo, preferibilmente portando la squadra in ritiro. Inoltre gli atleti delle varie squadre saranno suddivisi in chi è stato positivo al virus e chi negativo. I primi dovranno sottoporsi a vari test medici durante l'allenamento, per valutare condizione fisica e possibilità che siano presenti ancora sintomi del virus; i secondi invece dovranno comunque sottoporsi all'esame del tampone una volta ogni quattro giorni.

(Il Messaggero)