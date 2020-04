Serie A, la ripresa comincia in ritiro

In attesa di ripartire, tra i presidenti di Serie A prende piede l'idea di isolarsi per riprendere la preparazione atletica. Come paventava alcuni giorni fa Lotito. Nei giorni scorsi si è anche cercato di trovare dei luoghi possibili per riprendere a lavorare in modo isolato: Lotito è convinto che per la Lazio la soluzione migliore sia Formello che ha a disposizione la foresteria dove i calciatori possono anche dormire. La Roma aveva ipotizzato il Qatar, ipotesi poi scartata. C'è anche il Forte Village in Sardegna tra i loghi indicati. Per ora il Dpcm vieta tutto fino al 13 di aprile ma venerdì prossimo il governo farà uno screening e deciderà se prolungare o meno la chiusura. «Il problema non è solo la partita, ma che nelle squadre non ci siano infetti. Devono fare dei tamponi. Prima che questo avvenga voglio vederlo questo film», commenta il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

(Il Messaggero)