Serie A, ecco il protocollo per la ripresa: dallo screening medico iniziale ai comportamenti da tenere nel centro sportivo

La Commissione medica della FIGC ha completato e inviato al Ministro della Sport Spadafora e al Ministro della Salute Speranza un documento contenente i passaggi per permettere alle attività calcistiche di riprendere. Tutte le squadre di Serie A, arbitri compresi, dovranno attenersi alle regole espresse dal protocollo, che vanno da una prima fase in cui verranno effettuati precisi esami medici, per avere la certezza che nessuno dei tesserati dei club risulti positivo al Covid-19, fino ad arrivare alla seconda fase in cui sono espresse le regole di comportamento da tenere nei centri sportivi e durante gli allenamenti.

(gasport)

