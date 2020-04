Serie A, è sempre Lazio-Juve

Juventus, Lazio e Inter, in lotta per lo scudetto, ora si danno battaglia anche fuori dal campo. Il nuovo Dpcm prorogherà la chiusura fino al 3 maggio, senza la possibilità quindi di riprendere gli allenamenti. Il presidente Lotito ha ieri fatto un pressing incessante a Palazzo Chigi per cercare di far allentare la morsa sugli allenamenti. Ad opporsi Agnelli e Marotta che invece vorrebbero un ritorno alle attività il 4 maggio, anche perché entrambi hanno permesso ai propri migliori calciatori di partire per il proprio paese d'origine e, tornando in Italia dopo Pasqua, dovrebbero osservare altri 15 giorni di quarantena.

Intanto tra gli interventi a favore del sistema calcio proposti al governo, sembra non esserci traccia di quello inerente alla sospensione sino al 30 luglio 2022 del divieto di pubblicità giochi e scommesse. Su questo tema la parte dei 5stelle di Palazzo Chigi sembra inflessibile. Preferiscono piuttosto mettere altri 50 milioni per rinforzare il bonus dei 600 euro ai collaboratori sportivi.

(Il Messaggero)