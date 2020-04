Serie A, di corsa al 24 maggio

La Serie A torna a sperare, e a vedere uno spiraglio di luce. All'incirca tra quindici giorni (15 o 18 aprile) le squadre potrebbero tornare a faticare sui relativi campi d'allenamento. E a fine maggio, l'idea è domenica 24, ma potrebbe slittare a quella successiva, tornare a giocare il campionato, rigorosamente a porte chiuse. Tutto chiaramente dipenderà dalla situazione dei contagi e dal nuovo decreto che dovrebbe uscire tra oggi e domani. In questo modo il campionato si concluderebbe a metà luglio, lasciando spazio alla coppe europee. Nessun accordo intanto tra la Lega di serie A e i calciatori per il taglio degli stipendi. Intesa che si cercherà di trovare entro la fine di questa settimana. La proposta dei club rimane quella di sospendere gli stipendi fino a maggio, mentre i calciatori hanno proposto, invece, il congelamento di un solo mese. La situazione in serie B e C è decisamente peggiore con molti club che rischiano il fallimento. Si parla infatti di cassa integrazione (sarà inserita nel decreto Crescita Italia). Sarà divisa in due scaglioni riguarderà tutti quei calciatori di serie B e C con stipendi fino a 30 mila euro.

(il messaggero)