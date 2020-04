Senza vaccino Olimpiadi a rischio annullamento

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sembrano non trovare pace. Dopo infatti lo slittamento di un anno a causa dell'emergenza coronavirus, il presidente del comitato organizzatore ha dichiarato di non garantire lo svolgimento delle competizione se prima non ci sarà al sicurezza di aver trovato un vaccino. «Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi saranno annullati» sono state la parole di Yoshiro Mori, presidente del comitato. Simile la posizione di Yoshitake Yokokura, capo dell’Associazione nazionale dei medici giapponesi: «Personalmente credo che sia un’impresa ardua immaginare l’organizzazione dei Giochi senza prima avere introdotto un vaccino efficace alla cura del virus»

(Il Messaggero)