Se la serie A non riparte chi andrà in Champions League? Ipotesi ranking Uefa, Roma ripescata

Domani andrà in scena l'incontro in videoconferenza tra il ministro Spadafora e i vertici del calcio, in attesa di capire se dal 4 maggio si potranno riprendere gli allenamenti. Ma se questa stagione non dovesse riprendere, cosa succederebbe? Lo scudetto non sarebbe assegnato, ma per le coppe europee non si potrebbe tenere in considerazione la classifica attuale, non valida visto che si è fermata alla 26a giornata. Se la decisione dovesse spettare al consiglio federale della Figc verrebbero indicate all'Uefa per le coppe europee 2020/21 le prime della classifica di questa annata: quindi, in Champions andrebbero Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Ma sono le Federazioni a decidere quando i campionati sono conclusi.

Esiste anche la possibilità che a decidere sia l'Uefa, visto che la questione potrebbe riguardare non solo l'Italia, e in questo caso si prenderebbe in esame il ranking Uefa. Quindi in Champions andrebbero Juventus (n.5 nel ranking), Roma (n.15), Napoli (n.16) e Lazio (n.36). Resterebbero fuori Inter e Atalanta, rispettivamente n.50 e 51. Tutto è ancora da stabilire, ma l'ultima parola potrebbe spettare a Ceferin.

(repubblica.it)

