Schick, solo Lipsia. Ma i giallorossi non faranno sconti

In 19 partite disputate fin qui in Germania Schick ha totalizzato 7 gol e 3 assist. Numeri ben lontani da quelli conquistati nella Roma dove in 58 presenze ha appena segnato 8 reti. Il centravanti ceco si trova bene nel Lipsia e sarebbe lieto di rimanere. Anche il club tedesco vorrebbe puntare su di lui, a patto che i giallorossi abbassino le pretese per il riscatto di 29 milioni pattuiti la scorsa estate, cifra necessaria per evitare una minusvalenza. Il Lipsia non vorrebbe superare i 20 milioni, ma per la Roma, a queste condizioni, l’affare salta, anche perché Schick ha parecchi estimatori in Inghilterra.

(Gasport)