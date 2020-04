Schick, il Lipsia chiede alla Roma un maxi-sconto

Quello che si prospetta sarà un mercato senza regola, dove sono ammessi anche i colpi bassi. L’emergenza Coronavirus ha sconvolto il calcio e i bilanci dei club. Per questo motivo il Lipsia chiederà uno sconto del 50% sul riscatto da 29 milioni per Patrik Schick, che il club tedesco può esercitare entro il 15 giugno. Si tratta chiaramente di una proposta “irricevibile” per il club giallorosso, che farebbe addirittura una minusvalenza. Il tentativo in realtà punta ad avere un taglio del 20-25%, che secondo alcuni analisti sarà la perdita media del valore di tutti i cartellini, fenomeni esclusi. I 29 milioni per Schick, però, per la Roma sarebbero ossigeno puro, visto che a giugno dovrà necessariamente pagare i riscatti di Mancini, Veretout e Ibanez

(corsera)