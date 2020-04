Scaratti, il gol al Gornik e il regolamento poi cambiato

Il 15 aprile 1970, è il giorno del ritorno delle semifinali di Coppa delle Coppe contro la squadra polacca del Gornik Zabrze. All'Olimpico era finita 1-1. Ad aprire le marcature Capello, che ribadisce in rete un suo rigore parato. La Roma si vede raggiungere al 90’ da un penalty di Lubanski, che poi riesce a portare in vantaggio i suoi ai supplementari. Ma al 119’ Scaratti, con una bomba, segna il gol del 2-2. Tutto rimandato alla gara dello spareggio che si sarebbe disputato il 22 aprile per un regolamento assurdo che nel 1969-70 non faceva valere doppio i gol in trasferta nei supplementari. In campo neutro, a Strasburgo, finisce 1-1: Helenio Herrera sceglie testa, esce croce, Gornik in finale col Manchester City. Il regolamento? Lo cambiarono subito dopo...

(Corsera)