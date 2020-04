Roma, tregua con gli ultrà: la curva consegna i pacchi della società

REPUBBLICA.IT (M. PINCI) - Gli aiuti li ha acquistati la società giallorossa, le braccia a disposizione le hanno messe invece i suoi tifosi più caldi e controversi. I gruppi ultrà della curva sud, quelli spesso in contrasto o in tensione con la società per i risultati della squadra, hanno scritto qualche settimana fa una lettera agli uffici del club di viale Tolstoj: "Vorremmo aiutarvi, possiamo?". La Roma ha risposto, chiamandoli a dare una mano davvero: "Potreste aiutarci a consegnare dei pacchi a chi ne ha bisogno". Così, in poche ore, le tensioni accumulate in anni di attacchi reciproci, dai "fucking idiots" con cui li bollò il presidente Pallotta e fino al "Pallotta vattene", nella migliore delle ipotesi, piovuto dalla curva sulla testa del presidente fino a poche settimane fa, si è arrivati a una inaspettata e decisamente curiosa collaborazione.

Soprattutto fruttuosa. Perché se le consegne dei beni di prima necessità da parte del club sono iniziate con gli aiuti agli abbonati oltre i 75 anni, ora il circuito si è esteso. Arrivando ad supportare famiglie di over 60 - molti di più, quindi - ma anche i bambini. Il piccolo gruppo di personale deputato alle consegne, però, non bastava per far fronte a questa necessità. Così, è nata l'idea di chiedere un aiuto fattivo agli ultrà. Che nelle scorse ore hanno iniziato a presentarsi a casa di altri tifosi come loro per consegnare mascherine, gel igienizzanti, generi alimentari. I fattorini improvvisati per necessità non avrebbero voluto pubblicizzare il fatto, ma certo in assenza di partite da seguire, hanno scelto il modo migliore per fare quello che fanno i tifosi: sostenere la loro squadra.

