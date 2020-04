Roma, ora Fonseca prepara la svolta: «Si alla difesa a tre»

Qualcosa che era già nell'aria. L'idea di utilizzare la difesa a tre era coltivata da tempo da Paulo Fonseca. La sosta forzata ha accelerato i piani. Il tecnico giallorosso nei giorni scorsi ha spiegato con chiarezza i motivi del possibile cambio di modulo: «In passato abbiamo già giocato con la difesa a tre. Una volta la si utilizzava per una maggiore sicurezza difensiva, oggi invece il modo di pensare è cambiato, la si interpreta anche in chiave molto offensiva. Qui in Italia si usa bene e io penso di poterla utilizzare. È molto difficile giocare tra le linee e dentro il campo, così se vogliamo utilizzare di più i corridoi laterali può essere una buona idea».

Se l’idea darà frutti, è possibile che possa cambiare un po’ anche il mercato della Roma. Per la prossima stagione, infatti, l’idea di base era quella di avere una batteria composta da 4 centrali: Smalling, Mancini, Cetin e Ibanez, sperando di poter cedere Juan Jesus e anche Fazio. E in caso di mancato riscatto dell'inglese, Lovren del Liverpool potrebbe tornare tra gli obiettivi. Sul fronte stipendi, i calciatori sono sempre più vicini ad un «sì» collettivo per il taglio di una mensilità (più un aiuto ai dipendenti in cassa integrazione) e la spalmatura del restante trimestre: il bilancio attuale si alleggerirebbe di quasi 60 milioni.

(Gasport)