Roma, le wags fanno gioco di squadra in quarantena

Le mogli dei calciatori della Roma in questa quarantena sono diventate delle tuttofare. C'è chi come Chloe, compagna di Davide Santon, stava organizzando il matrimonio per maggio, ma ha dovuto rimandare tutto ai prossimi mesi. Amra Dzeko, invece, ha fatto d’allenatrice al bomber bosniaco, concedendogli l’uso della palestra che ha costruito in casa. Cucina piatti italiani ed esteri per una buona alimentazione. Per quanto riguarda la beneficenza, le mogli di Mancini e Pellegrini sono tra quelle più attive nel condividere video e foto, così come la signora Spinazzola. Invece, Chiara Pastore, moglie del numero 27, si dedica ai figli e allo Yoga.

(gazzetta.it)

