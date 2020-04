Manca solo l'ok alla Roma per disporre ufficialmente i test da effettuare sui propri calciatori. Tutto dovrebbe avvenire tra la giornata di lunedì e quella di martedì, così da essere pronti a riprendere con gli allenamenti - se arriverà il benestare del Governo - il 4 maggio. La società lo ha già comunicato a tutto il personale, mentre il centro sportivo di Trigoria è stato sanificato e le strutture sono in procinto di essere adeguate per rispettare i protocolli di sicurezza.

(Corsport)