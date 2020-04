Roma, il futuro nella semestrale. Friedkin stoppato dalla pandemia

Ieri il CdA della Roma ha approvato la semestrale: la perdita è di 87 milioni di euro, mentre l'accordo sul taglio degli stipendi ha dato una mano importante con un risparmio per il club di circa 30 milioni di euro, anche se molti potrebbero essere poi restituiti. Pallotta ha già versato 89,1 milioni di aumento di capitale per garantire liquidità al club. Nel documento si legge anche che «i contatti tra la società e un potenziale investitore sono attualmente rallentati per effetto della diffusione del virus Covid-19», con riferimento a Dan Friedkin.

Inoltre, ieri ha parlato Paulo Fonseca ai microfoni di TRS: «La Roma può aiutare a dimenticare questo grave problema sociale. Se abbiamo una squadra che può far sognare tutti i romanisti, sicuramente la gente sarà più contenta, più serena, lascerà da parte più facilmente i problemi per un po’ di tempo. Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questo club».