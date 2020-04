Roma e i sei centrali: Mancini è il futuro, Smalling il dubbio

La Roma del futuro dovrà fare delle scelte di mercato, perché sei difensori centrali sono troppi in rosa, a maggior ragione alla luce dei conti che il club deve far anche con i bilanci. Molto dipenderà da quello che finirà per fare Smalling, le cui possibilità di restare in giallorosso sono sempre meno. Chi invece sarà di sicuro al centro del progetto romanista è Mancini.

Sembrano oramai giunte al capolinea invece le storie in giallorosso di Fazio e Juan Jesus. Resterà invece sicuramente Ibañez, anche per la configurazione del suo contratto. E potrebbe restare anche Cetin, che nell’ottica di Fonseca può diventare un ottimo centrale per il futuro. Intanto dall'Inghilterra circolano i primi nomi del possibile sostituto di Smalling: si tratta di Lovren e Vertonghen.

(Gasport)