Ripartire in sicurezza. Ecco il piano del CONI

In attesa di conoscere quali saranno gli sviluppi dell'emergenza coronavirus in Italia, il CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano, ha redatto 404 pagine da presentare al Ministro dello Sport Spadafora, in cui ha presentato la situazione di trasmissione del virus in relazione alle varie discipline sportive. Queste sono state chiamate a darsi un'autovalutazione in merito a vari ambiti, con punteggi che vanno da 0 a 4, analizzando ogni fase del proprio lavoro, quindi dal rischio di sottoporre gli atleti ad allenamenti in cui sono presenti più persone fino ad arrivare alla gara. La proposta del CONI per una ripresa in sicurezza intanto sembra essere quella di sottoporre all'esame dei tamponi tutta la squadra, ogni membro dello staff compreso, 48 ore prima delle gare, provando a tenere distanziati tra loro giocatori in panchina, staff e medici, tutti rigorosamente con la mascherina indossata.

(Il Messaggero)