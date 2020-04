Regna il caos, entro il 25 maggio la Uefa vuole il quadro completo

La Uefa entro il 25 maggio ha chiesto di sapere dalle 55 federazioni le loro intenzioni, anche cambiando i format dei campionati. Olanda e Francia hanno però già archiviato la pratica. Da Nyon hanno fatto sapere: «I club che sono ancora in corsa per Champions ed Europa League potranno giocare lo stesso». Entro il 3 agosto, poi, la Uefa vuole una classifica di merito sportivo per organizzare le coppe della prossima stagione. Dalla Fifa, invece, arriva il messaggio: «Non si giochi fino a settembre». Ognuno in Europa sta andando per conto suo

(Il Messaggero)