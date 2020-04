Raggi: "Stadio in aula"

Per l'iter di approvazione dello Stadio della Roma tutto procede nonostante l'emergenza Coronavirus. A confermarlo è la sindaca Raggi: «Lo Stadio della Roma? Ci sono delle interlocuzioni in corso ma dovremo riportare questo discorso in Aula». La Raggi così dicendo ha confermato come si sia sostanzialmente pronti a portare i due documenti chiave al voto dell'Assemblea capitolina. La Variante al Piano Regolatore Generale e la Convenzione Urbanistica.

Intanto dopo l'emergenza si tornerà a parlare anche di nuovi equilibri societari,sia perla Roma che per Eurnova. La seconda in particolare sembra veda allontanarsi concretamente la possibilità di un’acquisizione da parte del costruttore ceco Radovan Vitek, sempre meno convinto di condividere il proprio percorso imprenditoriale con la famiglia Parnasi. Unicredit, che nell’affare ha interessi per oltre 500 milioni di euro (i debiti delle società di Parnasi con l’istituto di credito), continua a spingere per un accordo, tenendo attivi i rapporti tra i legali delle parti. Ma ormai le speranze per una fumata bianca sono ridotte al lumicino.

