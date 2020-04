Quanto affetto per Toninho Cerezo, 65 anni sempre da "professionista"

Ieri Toninho Cerezo ha compiuto 65 anni, ha festeggiato a casa sua in Brasile ed ha ricevuto decine di messaggi di auguri tanto da fargli dire: «Non pensavo ci fosse ancora tutto questo affetto per me». In queste ore ha potuto ricordare il passato in giallorosso e blucerchiato: le due coppe Italia con la Roma, le discussioni col presidente Viola, l'arrivo e i trionfi alla Sampdoria.

«Non penso - ha detto - di aver raccolto meno di quanto meritassi. Io sono molto contento della mia carriera e sono ancora più contento di essere nel cuore dei tifosi». La Roma l’ha inserito nella sua «Hall of fame», la Sampdoria lo ospita a Marassi ogni volta che ne ha voglia.

(Gasport)