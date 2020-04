Psg, Nizza e OL sono per arrivare al 31 dicembre

Il calcio francese deve ancora capire come ripartire. Nonostante la speranza sia quella di tornare ad allenarsi dopo l'11 maggio - data scelta dal presidente della Repubblica Macron per iniziare a uscire dal lockdown - gli allenatori chiedono più garanzie sanitarie e tre quarti dei giocatori si oppongono a tornare in campo nelle condizioni attuali. Per questo si sta facendo strada l'idea avanzata da Psg, Nizza e Lione, di chiudere la stagione entro il 31 dicembre e giocare la prossima sull’anno solare.

(Gasport)