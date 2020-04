Pronti i primi soldi, ma a chi vanno? Malagò: "Attenti ai soliti furbetti"

Entro domani si saprò come verranno spesi i 50 milioni di aiuti allo sport previsti dal decreto "Salva Italia". Allenatori, collaboratori e gesotri di impianti attendono, cosi come il presidente del Coni Giovanni Malagò: "Le risorse sono limitate, attenti ai soliti furbetti". La situazione, per molte società sportive, potrebbe diventare critica, molte realtà rischiano di scomparire, dato che lo sport sarà la prima spesa tagliata dalle famiglie. Il Cura Italia assimila tutti i collaboratori sportivi ai liberi professionisti, concedendo loro il contributo di 600 euro e prevede il rinvio di contributi e concessioni.

(corsera)