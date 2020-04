Primavera ancora in mano a De Rossi

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Continuerà la lunga avventura di Alberto De Rossi sulla panchina della Roma Primavera. Dopo un periodo di incertezza su chi avrebbe guidato la formazione giovanile giallorossa, la società di Trigoria e il tecnico classe 1957 hanno deciso di affrontare insieme la diciassettesima stagione consecutiva: la firma sul rinnovo di contratto è soltanto una formalità. L'intenzione di Fienga e Petrachi è di mantenere del tutto intatta l'attuale struttura del settore giovanile (tecnici compresi), rinviando alla prossima stagione un eventuale ingresso di De Rossi nei quadri dirigenziali. Il lavoro del padre di DDR sarà sempre supervisionato da De Sanctis - all'ex portiere sono affidate anche l'Under 18 e la 17 - mentre Bruno Conti manterrà il ruolo di responsabile di tutte le squadre dall'Under 16 in giù.

Intanto ieri Andrea Causarano, Head Of Club Medical della Roma, ha affidato all'Ansa il proprio punto di vista sulla ripresa delle competizioni: «Non ho mai espresso parere sfavorevole alla ripresa degli allenamenti in vista della ripartenza del campionato di Serie A. In queste settimane la Roma ha già lavorato con le strutture sanitarie competenti per attivare tutti i protocolli necessari per la salvaguardia della salute degli atleti, l'auspicio è che tutti affrontino i problemi per trovarne le soluzioni e non per strumentalizzarli».