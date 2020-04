Pressing sul governo: Serie A sulla scia della Spagna. Mediazione della Figc

L'emergenza coronavirus continua a tenere bloccata la Serie A, ma in Italia la discussione sul far ripartire o meno la stagione in corso si fa sempre più accanita. Sembra infatti che non si riesca a trovare una soluzione che soddisfi tutti. Da parte del governo il Ministro Spadafora manda messaggi a tutti coloro che vorrebbero la ripresa incondizionata e rapida delle attività: «La prudenza è ciò che lascia ancora uno spiraglio alla possibilità di ripresa: l’alternativa è chiudere come ha fatto la Francia». Dall'altro lato ci sono società, prima su tutte la Lazio di Lotito, che spingono per la ripresa immediata. In mezzo a questo fuoco incrociato ci sono anche tutti quei club che hanno deciso, per il momento, di non schierarsi, come Inter e Juventus che attendono il momento giusto per esprimere la propria posizione. Intanto venerdì è prevista un’Assemblea di Lega in cui l'argomento all'ordine del giorno saranno i diritti tv. I soldi potrebbero non arrivare e questo preoccuperebbe non poco le finanze dei club di A.

(Il Messaggero)