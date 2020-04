Premier da giugno. Olanda già chiusa, scattano i ricorsi

Non solo in Italia tiene banco il dibattito sulla ripresa del calcio. In Germania la Bundesliga dovrebbe ripartire a breve, ma i tifosi sono contrari alla formula delle porte chiuse. In Inghilterra la data di riavvio è il 13 giugno con chiusura il 19 luglio, per lasciare spazio alle coppe europee e permettere di iniziare la stagione 2020/21 il 12 settembre. In Olanda l'Eredivisie è stata cancellata e l'Utrecht ha avviato un’azione legale contro il provvedimento. In Francia, invece, si ripartirà con due le finali di Coppa di Francia (Psg-S.Etienne il 13 o 20 giugno) e con quella di Coppa di Lega tra Lione e Psg.

In Polonia il ritorno agli allenamenti è previsto la settimana prossima, mentre in campo il 28 maggio. In Argentina si va verso la chiusura anticipata del campionato. In Messico, infine, niente retrocessioni e promozioni tra massimo campionato e seconda divisione fino al 2026. (Gasport)