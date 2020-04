Pizarro: "Per me il campionato è finito. Un ritorno di Spalletti alla Roma non mi sorprenderebbe"

CORSPORT - David Pizarro, ex centrocampista della Roma rimasto molto attaccato ai colori giallorossi, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha commentato l'ipotesi di riprendere a giocare il campionato in seguito alla fine dell'emergenza coronavirus. Il cileno inoltre ha parlato anche del suo passato con la maglia della Roma, ricordando un suo ex allenatore che potrebbe, a suo avviso, tornare nella Capitale: Luciano Spalletti. Queste le sue parole.

Quando si riprende? In Italia il dibattito è acceso…

Il campionato di Serie A per me è finito. Che senso ha continuare mentre le persone soffrono? Lo Scudetto dovrebbe essere cucito sui camici dei dottori che rischiano la vita per salvarci.

Perché Spalletti ha chiuso così male con Totti?

Non lo so, ma sono stupito e dispiaciuto. Quando eravamo tutti insieme, nella nostra Roma a gestione familiare, avevano un rapporto speciale. Direi privilegiato. Di sicuro è un peccato, Luciano teneva davvero ai colori giallorossi: avrebbe dovuto chiudere in un altro modo.

Dove allenerà?

Non sarei sorpreso se in futuro ci fosse uno Spalletti-Ter alla Roma.