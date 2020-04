Pisa, Moscardelli: «Taglierei la barba solo per giocare una partita con la maglia della Roma»

GASPORT – Da 'Casa Vianello' a 'Casa Moscardelli'. È ormai diventato virale il video dove il capitano del Pisa Davide Moscardelli e sua moglie Guendalina doppiano la celebre scena della sit com con protagonisti Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. A tal proposito, in un'intervista rilasciata alla rosea, il giocatore del club toscano ha raccontato:

«Dicono che siamo come loro, l’idea ci è venuta spontanea. . La cosa più difficile è stata tenere dritto lo smartphone per registrare il video».

Ovviamente virale sui social. Ma, come avrebbe detto Sandra, “che noia che barba” questa quarantena?

«No, perché posso fare il papà a tempo pieno. La mia famiglia in questi anni è rimasta a Ostia: mi godo i miei figli e faccio i compiti con loro. Certo, è strano...».

(…)

Come trascorre le giornate?

«Con qualche lavoretto di casa: ho messo un po’ di stucco sui muri, cucino e mi alleno. Ho la fortuna di avere il giardino, un tapis-roulant e i pesi».

Cosa le manca di più?

«La preparazione alla partita, l’arrivo allo stadio, uno sguardo alla curva».

(…)

Le dispiace che qualcuno la conosca più per la barba che per i gol segnati?

«Chi mi conosce solo per la barba non segue il calcio. Chi lo segue si ricorda la barba, ma dopo quella rovesciata a Trapani mi sono arrivati tanti messaggi con scritto Gran gol non Che bella barba».

A tagliarla non ci pensa?

«No. Lo farei solo per giocare una partita con la maglia della Roma».

Il giocatore con cui avrebbe voluto condividere lo spogliatoio?

«Totti. Spero che la maglia numero 10 non venga ritirata per sempre: i bambini devono sognare di poterla indossare».

(…)