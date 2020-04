Piano-Fonseca per un posto in Champions

Il 4 maggio la ripresa degli allenamenti, poi entro i primi di giugno la ripartenza della serie A. È l’ipotesi della Figc e la speranza della Roma. D'altronde le parole di Fonseca e di Dzeko non lasciano spazio ad interpretazioni: a Trigoria vogliono portare a termine la stagione. Non potrebbe essere altrimenti. La difficile situazione finanziaria nella quale versa il club, pur se alleggerita grazie alla rinuncia della mensilità di marzo da parte dei calciatori e alla spalmatura sui successivi esercizi finanziari degli altri tre stipendi mancanti, costringe la società a rincorrere il quarto posto.

Fonseca, per riaccendere il motore della squadra, avrà bisogno di almeno 3 settimane. In questo periodo di quarantena, il lavoro del preparatore Nuno Romano s’è incentrato perlopiù sulla forza. Alla ripresa la programmazione sarà legata invece alla corsa. In questo periodo ogni atleta è stato seguito a livello alimentare dal nutrizionista Rillo, che ha inviato dei programmi personalizzati ai giocatori.

(Il Messaggero)