Perotti pizzicato mentre si allena fuori dalla villa

Immagini distanti e sgranate, contorni incerti. Molti, anche a Trigoria, dubitavano dell’identità dei soggetti inquadrati. La foto a corredo della denuncia social è genuina: si vede il numero 8 dei giallorossi vestito di materiale tecnico del club vecchio di un paio d’anni, guardare con un certo sospetto chi la scatta. Non tutto però è come sembra: il giocatore non si trovava in un parco pubblico (tutti chiusi) ma su un'aiuola spartitraffico di fronte alla sua abitazione. E le due persone lui impegnate con lui non sono preparatori atletici della società né compagni di squadra: sono due amici di Perotti — uno si chiama Lucas Liuchi, anche lui argentino, che gioca nei dilettanti — che stanno trascorrendo con lui questa quarantena, comparendo già in alcune storie del calciatore postate su