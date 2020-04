Perotti, Pastore e Fazio sono in bilico. E l'amore per l'Argentina rischia di sparire

Un pezzo di Roma è andato in Argentina qualche mese fa, ora è tornato a casa. Presto però i tre argentini della rosa giallorossa potrebbero fare il percorso inverso di Daniele De Rossi. In tutto, finora, sono stati 35 a vestire la maglia giallorossa (più i tre oriundi Allemandi, Angelillo e Osvaldo). Il primo è stato Arturo Chini Luduena, primo straniero di sempre nella storia del club. L’ultimo, per ora, rischia di essere Javier Pastore. La Roma vorrebbe cederlo, nonostante Fonseca abbia un debole per lui e con lui in campo si sia visto, in questa stagione, il gioco migliore. I tanti infortuni (è fermo da novembre) e un contratto da oltre 4 milioni rendono quasi inevitabile il suo addio.

Poi ci sono Perotti e Fazio. Entrambi due leader dello spogliatoio, ma entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2021, con un ingaggio attorno ai 2 milioni. Se volessero tornare in Argentina la Roma non avrebbe problemi anche a regalargli il cartellino, considerando che Fazio ha 33 anni e Perotti uno in meno.

