Perotti, parla il papà Hugo: "Non so se tornerà al Boca, magari arrivano i cinesi..."

È in bilico il futuro di Diego Perotti con la maglia della Roma. L’argentino, che percepisce quasi 3 milioni, vorrebbe arrivare a scadenza e puntare al ritorno in Argentina. A parlare del suo futuro è suo padre Hugo, ex calciatore: “Non so se tornerà al Boca, non dipende solo da lui. Bisognerà vedere se al momento il Boca avrà bisogno di uno come lui, cosa vorrà fare il ragazzo e se ci saranno tutte le condizioni, tecniche ed economiche. È un’ipotesi, non ha senso generare aspettative. Magari quando sarà il momento, visto che non ha ancora terminato la carriera in Europa, i cinesi appaiono e mettono sul piatto cento milioni di dollari, è impensabile saperlo ora. Quando e se Dio vorrà, speriamo possa accadere”.

Poi un paragone tra padre e figlio: “Diego sa usare bene entrambi i piedi, io con il destro non potevo fare nulla. Tira benissimo i rigori, ha intelligenza, ma è anche uno che ha carattere, un combattente. Non so se mi ha superato, forse sì, ma giocare sei o sette anni nel Boca in cui giocavo io non era facile. Se parliamo a livello economico non c’è paragone, ma io ero di un’altra epoca. Lui, certamente, ha fatto un percorso eccellente in Europa, grazie a Monchi che per primo lo ha scelto, e questo percorso non è ancora finito”.

(lanacion.com)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE