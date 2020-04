Per ripartire tamponi per tutti e check-up approfonditi

Ieri Gravina, presidente della Figc, ha incaricato la commissione medico scientifica federale per capire — se e quando scadrà il lockdown — cosa fare in concreto per non mettere a rischio la salute dei tesserati. Se per i giocatori saranno necessari controlli accurati prima di tornare in campo e naturalmente tutti dovranno fare i tamponi, speciale attenzione servirà per chi è stato contagiato. Non sarà solo questione di recupero della condizione. C’è il rischio di effetti collaterali, soprattutto al cuore. Curabili, certo. Ma prima serviranno controlli multiorgano per escludere qualsiasi patologia. Questa è la prima questione per la commissione.

(Gasport)