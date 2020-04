Pellegrini dona Laptop, Fazio ricorda la Champions

Ieri Pellegrini ha fatto una sorpresa a dei ragazzi di una scuola nel quartiere Boccea, spiegando come Roma Cares abbia deciso di donare loro dei tablet per aiutarli nelle lezioni on line. Fazio invece è stato protagonista della diretta Instagram del club giallorosso. Il difensore ha ricordato il momento peggiore della sua avventura romana: «Ripenso spesso alla semifinale di andata del 2018 contro il Liverpool, quella partita l’abbiamo sbagliata. Al ritorno abbiamo invece fatto benissimo e se ci fosse stata la Var... Il ricordo anche per questo è dolce amaro, ma la nostra è rimasta una grande Champions».

(Gasport)