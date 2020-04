Pazienti di Covid19 da domani a Coverciano

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Il calcio apre la propria casa agli italiani. Da domani, il Centro Tecnico Federale di Coverciano avrà modo di accogliere i pazienti contagiati dal coronavirus. La Figc nelle settimane scorse aveva dato la propria disponibilità ad aprire le porte, la struttura ha avuto il via libera per ospitare persone clinicamente guarite dal virus e dimesse dagli ospedali, ma ancora positive al tampone. Chi non avrà modo di proseguire la propria degenza a livello domiciliare, verrà ospitato in isolamento nel centro sportivo che solita- mente ospita gli allenamenti della Nazionale. La struttura ha 54 camere che potranno essere utilizzate dai degenti. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal presidente federale Gabriele Gravina. «Non sarà più il Centro Tecnico Federale, ma il Centro della Solidarietà - ha dichiarato il presidente della Figc - sono felice che la disponibilità sia stata accolta con entusiasmo dal sindaco di Firenze Nardella, noi siamo a disposizione con tutti i nostri mezzi per contribuire alla gestione di questa emergenza sanitaria».

La Usl Toscana Centro ha preso in carico la struttura gestita con il coordinamento sanitario di zona e della Società della Salute. «Ringrazio il Presidente Gravina e la Figc per aver messo il complesso sportivo a disposizione della città di Firenze - ha dichiarato il sindaco Nardella - per la prima volta che il Centro Tecnico verrà usato con fini sanitari, è un fatto che rimarrà nella storia, ma soprattutto da lunedì sarà utilissimo per gestire tutta la fase di emergenza che stiamo vivendo in queste settimane».