Partita aperta: possono slittare al 18 maggio gli allenamenti per la Serie A

Tutto rinviato al prossimo Dpcm, che dovrebbe essere promulgato a metà della prossima settimana. Al nuovo decreto sarà affidato anche il compito di stabilire quando potranno ripartire gli allenamenti della Serie A. Lo ha spiegato ieri il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, nel corso della vidcoconferenza con Figc, Leghe e componenti tecniche

Durante l'incontro non sono state ipotizzate date. Quindi non ci sono conferme su una possibile ripresa il 4 maggio, che era la data considerata più probabile. Qualche club si augura ancora di poter ricominciare quel giorno in modo graduale. Ma si fa strada un'altra ipotesi: il 18 maggio. In quella data non ripartirebbero solo gli allenamenti del calcio, ma di tutti gli sport in Italia. Obiettivo caro al presidente del Coni, Giovanni Malagò, che in queste settimane ha sempre cercato di evitare corsie preferenziali per il calcio. In questo modo il campionato potrebbe ripartire il 13-14 giugno, per finire il 25-26 luglio.

(La Stampa)