Panucci: "Roma ridimensionata, ma ha giovani di talento. Fonseca l'uomo giusto"

La Roma ha vinto l’ultima volta nel 2008. Anche lei alzò quella Coppa Italia. La gestione americana in nove anni è ancora all’asciutto.

«E’ stato un periodo complicato, alla Roma si è tornati a vivere le inquietudini legate alla difficoltà di vincere qualcosa. Giorni fa ho rivisto in tv il derby vinto per 5-1 del 2002, mi venivano i brividi per i campioni che c’erano in campo, da una parte e dall’altra. C’è stato un ridimensionamento in questi ultimi anni, la società ha dovuto vendere i campioni per fare cassa e questo ha creato problemi. Anche se lo scorso anno ha raggiunto la semifinale di Champions con Pallotta e questo non va dimenticato. Ora, la Roma ha ragazzi di talento e mi auguro che possa tornare a vincere qualche trofeo».

Forse, quella Roma della quale ha fatto parte ha vinto poco.

«Quando sono arrivato, l’anno dopo lo scudetto, la squadra era molto più convinta e più forte di quella precedente. Avevamo avuto l’occasione di fare il bis, se avessimo vinto a Venezia era fatta e invece arrivammo secondi. Tutto il calcio italiano era di un livello superiore ad oggi, quella squadra adesso vincerebbe lo scudetto facile. Molti di quei giocatori poi sono andati via e hanno vinto da altre parti». Anche con Spalletti sfioraste lo scudetto.

«Per tanti anni arrivammo secondi, ma l’Inter era sempre lì. Erano più bravi ma noi abbiamo dato una grandissima immagine per il calcio che giocavamo. L’Inter finiva davanti perché aveva qualcosa in più di noi, quel gruppo poi vinse anche la Champions League». [...]