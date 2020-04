Pallotta: “Trattativa aperta”. Ma Friedkin ora non ha fretta

Dopo giorni di malinconie, ieri tra i tifosi della Roma si è sparso uno stato d’animo positivo, anche se poi la giornata ha provocato qualche altro scroscio di pioggia, che ha fatto chiudere il titolo in Borsa con un meno 4,11%. Cominciamo da qui, ovvero da quel comunicato del club che ha sancito una cosa quasi scontata, cioè il rinvio al 30 aprile della relazione semestrale di bilancio, che avrebbe dovuto fornire aggiornamenti del primo trimestre 2020. Comprensibile dunque che Friedkin voglia aspettare, ma la trattativa non è morta. A certificarlo è lo stesso Pallotta: “L’affare è sempre possibile“. Lo conferma anche Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio: “L’operazione credo proprio che vada avanti“. La Roma intanto resta ottimista, per due motivi: entro giugno Pallotta completerà ala ricapitalizzazione prevista da 60 milioni e a breve la Uefa potrebbe alleggerire il Fair Play Finanziario , evitando al club di incappare in nuove situazioni di inflazione.

(gasport)