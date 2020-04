Pallotta finanzia il vaccino

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Miliardari e scienziati degli Stati Uniti alla ricerca di una cura che possa sconfiggere il Coronavirus. Il Wall Street Journal ha rivelato l’esistenza di un progetto americano finanziato da diversi miliardari, tra i quali c'è anche il presidente della Roma Pallotta. Il numero uno giallorosso - sempre alla ricerca di idee rivoluzionarie e fuori dagli schemi - fa parte del pool di imprenditori a sostegno dell'iniziativa voluta dal medico Tom Cahill. Intanto sul fronte italiano del club di Trigoria è arrivata la presa di posizione della società dopo le decisioni del Governo di non permettere, a partire dal 4 maggio, la ripresa degli allenamenti per i calciatori: «L'ultimo Dpcm - ha dichiarato all’Ansa il dottor Causarano, head of medical della Roma - ci ha colti un po’ di sorpresa. Stupisce il trattamento riservato agli altri sport a discapito del calcio. Sembra quasi che non ci si fidi del fatto che possa ripartire rispettando le norme di sicurezza. E incomprensibile non considerare il calcio se l'obiettivo è consentire la graduale ripresa delle attività sportive. Poteva- mo ripartire nei centri sportivi a porte chiuse e seguendo tutte le direttive».