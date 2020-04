Olanda: campionato chiuso. Ajax primo ma senza titolo

L’Olanda è il primo Paese a chiudere ufficialmente il campionato senza concluderlo sul campo. La decisione arriva dopo il decreto del governo che ha vietato ogni attività sportiva fino a settembre. La KNVB ha deciso di non assegnare il titolo, di bloccare promozioni e retrocessioni e di assegnare le posizioni per le prossime coppe europee, secondo «meriti sportivi». La Uefa non dovrebbe opporsi ma non mancano le polemiche: qualcuno parla di decisione giusta, altri dicono che si tratta del «più grande scandalo nella storia del calcio olandese».

Ado Den Haag e Waalwijk infatti erano lontanissime dalla zona salvezza ma resteranno in Serie A e applaudono alla decisione. Infuriati invece i club che comandavano la B, Cambuur e De Grafschaap. Il Cambuur aveva 11 punti di vantaggio sulla terza e il suo allenatore, Henk de Jong, è stato chiaro: «Un orribile spettacolo di marionette, è il più grande scandalo nella storia del calcio olandese».

(Gasport)