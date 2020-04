Oggi assemblea di A: si discute di calendari tra Lega e calciatori, scontro sugli ingaggi

Calendari e stipendi: l’assemblea della Lega di A di oggi verterà su questi due aspetti. Prima convocazione per questa mattina alle 10, eventuale seconda alle 15. Dopo la discesa in campo dell’Uefa, che ha dato priorità alle competizioni nazionali, la questione della ripresa dei campionati torna prioritaria.

Quello su cui tutti i club concordano è che a dettare effettivamente i tempi della ripresa (non sarà possibile prima del 13 aprile e non è esclusa un ulteriore proroga) sarà l’emergenza sanitaria. L' ipotesi più ottimistica fissa lo start del campionato a fine maggio (20, 24 o 31), più realisticamente si ricomincerà a inizio giugno (week-end del 6-7). In ogni caso il limite temporale del 30 giugno verrà sforato

C'è poi la questione della sospensione degli stipendi dei giocatori. Per i club è una misura che deve riguardare tutto il periodo di inattività, quindi oltre alle ultime tre settimane di marzo, andrebbero considerate almeno anche le prime due di aprile. Poi, in base a quanto stabiliranno i decreti ministeriali, si potrà prolungare l’azione o meno. L’Aic, sindacato di categoria, limita lo stop ai versamenti a un mese soltanto.

(Gasport)