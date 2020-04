Obiettivo salute: la Fifa approva la quinta sostituzione fino a fine 2021

Il calcio è di fronte ad un cambiamento epocale. Ieri infatti la Fifa ha proposto all'International Board l'inserimento delle 5 sostituzioni nei 90 minuti, 6 con i supplementari. Dovrebbe essere approvata entro fine maggio e durerebbe fino al dicembre 2021. Questo per evitare infortuni, dato che in caso di ripresa i calciatori saranno costretti a carichi straordinari. Per evitare perdite di tempi, i tecnici potranno usare le sostituzione doppie. In Italia la Figc ha già dato l'ok, ma dalla Uefa non c'è ancora una reazione ufficiale.

(gasport)