Nove anni fa il viaggio a Boston. E ora Friedkin aspetta

Nove anni fa il passaggio della Roma da Sensi agli americani. Il closing iniziò il 15 aprile 2011 e si concluse 48 ore più tardi. Ci vollero poi altri 4 mesi per il passaggio ufficiale, ma è da quella data che la Roma può considerarsi americana.

Si attendono novità sul prossimo passaggio di mano da Pallotta a Friedkin. La realtà è che la trattativa non era terminata prima del Coronavirus e non è saltata adesso. Fino al 30 aprile, quando ci sarà la semestrale, tutto resterà fermo, poi si vedrà. Al momento, però, non sono previste spedizioni d’aprile tra l’Italia e gli States.

(Gasport)