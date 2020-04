Nicolò ai tifosi: «Voglio diventare la vostra bandiera»

«Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma, come lo sono stati Totti e De Rossi, ma ora devo pensare solamente a rientrare e a far felice la gente». Nicolò Zaniolo sta trascorrendo la quarantena insieme alla fidanzata Sara e alla mamma Francesca nell’appartamento preso in affitto da Totti « La mia idea è restare il più a lungo possibile nella capitale - le sue parole a Sky - Alla Roma devo tutto e sono innamorato della città. Sto sempre meglio dopo l’intervento al ginocchio e, se si giocherà per finire il campionato, punto ad esserci » .

Intanto tutta la squadra, compreso Paulo Fonseca col suo staff, ha rinunciato al pagamento di quattro mensilità di stipendio nell’attuale stagione sportiva. Nelle prossime settimane si perfezioneranno gli accordi individuali per stabilire un piano di rientro dei soldi perduti (di fatto, solo la mensilità di marzo), con la spalmatura nel prossimo esercizio di bilancio dei mesi non percepiti (aprile, maggio e giugno) attraverso anche bonus, premi vari e rinnovi contrattuali.

(La Repubblica)