Nell’Europa che vuole giocare corre soltanto la Germania

In tutta Europa si discute sul come e quando poter far ripartire i massimi campionati europei, tutti fermati dall'emergenza sanitaria, ma solo in Germania sembra ormai molto vicina la fine del tunnel. La Bundesliga infatti potrebbe e dovrebbe essere il primo campionato a riprendere le attività già a inizio maggio. Le squadre in questo periodo hanno continuato ad allenarsi, tutte in sicurezza e facendo mantenere le distanze tra i giocatori. In Inghilterra la data limite fissata per la ripartenza è quella del 30 giugno, e l'idea sembra essere quella di giocare anche durante tutta l'estate se fosse necessario per completare la stagione. In Spagna, come in Italia, la ripresa del calcio sta facendo molto discuter l'opinione pubblica, però intanto si lavora per riportare le squadre nei propri centri d'allenamento e a riprendere la stagione a fine maggio. In Francia invece ogni previsione di ripresa è incerta; l'unica certezza è la data di inizio della prossima stagione, fissata al 23 agosto, che molto probabilmente verrà fatta slittare.

(Il Messaggero)