Nainggolan: «La Roma? Sì, ci tornerei...»

Radja Nainggolan non dimentica Roma e la Roma. Il centrocampista del Cagliari ha infatti parlato del suo amore mai rinnegato per la squadra e i colori giallorossi, che non ha mai dimenticato nonostante la sua cessione all'Inter. Queste alcune delle parole del calciatore belga: “Se ci fossero le condizioni mi piacerebbe tornare in giallorosso. Mi manca tutto di quella città“. Ora però è tornato a Cagliari, altra città a cui il Ninja è legatissimo: “Il presidente Giulini mi ha parlato più volte del progetto rossoblù ed è stato facile accettare. Qui sono diventato Nainggolan. Devo molto ad Alessandro Agostini e Daniele Conti. Da ragazzo mi presero da parte, io pensavo mi volessero riempire di botte perché arrivavo da un periodo dove non rigavo molto dritto, invece mi parlarono e mi aiutarono“.

(Gasport)