Mkhitaryan, ricominciare per chiudere in bellezza

La stagione si è interrotta nel momento migliore di Mkhitaryan. L'armeno infatti, dopo aver risolto i problemi fisici, era diventato un giocatore fondamentale per la Roma di Fonseca. E adesso è proprio Mkhitaryan che non vede l’ora di ripartire. «Abbiamo tutti voglia di ricominciare - ha detto ieri sul sito della società giallorossa - anche se al primo posto deve esserci la salute». In questi giorni di isolamento l'armeno, così come tutta la squadra, si allena da casa «La Roma ci segue costantemente, inviandoci anche l’attrezzatura necessaria. Abbiamo un programma da seguire e stiamo lavorando duro. È difficile rilassarsi restando sempre nello stesso posto, ma l’obiettivo è riuscire a rimanere calmi, accettare la situazione e concentrarsi sui prossimi passi».

(Corsera)